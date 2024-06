Résultat des européennes à Vivier-au-Court : l'élection 2024 en direct

En direct

17:03 - Tendance favorable au RN à Vivier-au-Court ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un très gros score pour le RN à Vivier-au-Court. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 32,87% au 1er round avant un formidable 57,98% au deuxième. Le RN avait dépassé les impétrants LFI-PS-PC-EELV (19,72%) et Les Républicains (16,50%) au premier tour puis encore Ensemble ! (42,02%) au second (Vivier-au-Court ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,74% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,53%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,12%, devant Emmanuel Macron à 42,88%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Vivier-au-Court Regarder en arrière semble encore une fois indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 331 habitants de Vivier-au-Court passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers la liste du RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 39,03% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,98% et Manon Aubry à 7,78%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Vivier-au-Court : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Vivier-au-Court, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 892 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 140 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,94 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Vivier-au-Court accueille une communauté diversifiée, avec ses 325 résidents étrangers, soit 11,20% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 47,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 968,92 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, à Vivier-au-Court, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Vivier-au-Court Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Vivier-au-Court, 73,04% des électeurs avaient voté. L'étude des scrutins européens antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 906 inscrits sur les listes électorales à Vivier-au-Court, 46,41% étaient allés voter. La participation était de 31,49% il y a dix ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Vivier-au-Court À Vivier-au-Court, l'un des critères essentiels de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,27% au premier tour et seulement 62,65% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Vivier-au-Court cette année ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 25,64% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 27,42% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.