En direct

19:22 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Nouvion-sur-Meuse pour ces européennes ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 10,12% à Nouvion-sur-Meuse, contre 3,01% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Nouvion-sur-Meuse, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,73% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Nouvion-sur-Meuse avant les européennes Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Nouvion-sur-Meuse. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi s'attendre à environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Nouvion-sur-Meuse ? Se retourner sur l'élection la plus récente fait figure d'évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si cette rétrospective ne donne aucune garantie…Dernières élections en date, les législatives avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Nouvion-sur-Meuse. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 36,62% au 1er tour avant un formidable 62,50% au second, le propulsant tout en haut à l'échelle communale sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,34% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,3% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,27%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 67,57%, devant Emmanuel Macron à 32,43%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Nouvion-sur-Meuse Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Nouvion-sur-Meuse, avec 41,45% des voix exprimées, soit 344 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 10,12% et la liste Yannick Jadot avec 9,16%.

11:45 - Élections européennes à Nouvion-sur-Meuse : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Nouvion-sur-Meuse comme partout en France. Avec une population de 2 226 habitants répartis dans 1 050 logements, cette commune présente une densité de 243 hab/km². Avec 67 entreprises, Nouvion-sur-Meuse permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,86 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 719,81 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Nouvion-sur-Meuse incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Nouvion-sur-Meuse, quelle abstention aux précédentes européennes ? La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'observation des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 48,18% des personnes en capacité de voter à Nouvion-sur-Meuse avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 37,4% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Nouvion-sur-Meuse : que retenir des précédentes élections ? La participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Nouvion-sur-Meuse. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,7% au premier tour. Au second tour, 38,91% des votants se sont déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 71,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, contre une participation de 71,98% au deuxième tour, soit 1 297 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.