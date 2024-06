Résultat des européennes à Void-Vacon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les orphelins de la gauche unie observés La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 11,35% des bulletins dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,3% à Void-Vacon, contre 17,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour le RN à Void-Vacon lors des européennes ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Void-Vacon. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à 51% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au RN à Void-Vacon ? Elections les plus proches, les législatives avaient offert un joli score pour le RN à Void-Vacon. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 40,12% au 1er tour et surtout 51,38% au 2e, le propulsant en tête du paysage local sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,94% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,52%, devant Emmanuel Macron à 38,48%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? 41,34% des votes s'étaient portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,84% et François-Xavier Bellamy à 7,6%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec pas moins de 234 habitants de Void-Vacon passés par les bureaux de vote.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Void-Vacon : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Void-Vacon, les élections sont en cours. Avec ses 1 614 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 102 entreprises, Void-Vacon se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,25 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 36,7% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 233,29 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, à Void-Vacon, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Void-Vacon : les enseignements Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections précédentes ? A l'occasion des précédentes européennes, sur les 602 personnes en âge de voter à Void-Vacon, 50,8% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 43,64% pour les européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Void-Vacon Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Void-Vacon ? La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière énergétique et économique seraient de nature à de faire augmenter la participation à Void-Vacon. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 81,02% au deuxième tour, soit 935 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.