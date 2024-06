Résultat des européennes à Sorcy-Saint-Martin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Sorcy-Saint-Martin, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,84% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,21% à Sorcy-Saint-Martin, contre 15,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Sorcy-Saint-Martin à l'issue des européennes ? Le résultat en faveur du RN sera très observé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Si dans tout le pays, les sondeurs annoncent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 50% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Sorcy-Saint-Martin penchaient pour Le Pen à la présidentielle Se retourner sur le verdict des urnes le plus récent apporte des enseignements clés au moment de l'élection suivante. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un joli score pour le RN à Sorcy-Saint-Martin. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 37,42% au 1er tour avant un formidable 50,32% au 2e (Sorcy-Saint-Martin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,73% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,11%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,16%, devant Emmanuel Macron à 35,84%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Sorcy-Saint-Martin, à 40,64%, soit 152 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,78% et Yannick Jadot à 8,56%.

11:45 - Analyse socio-économique de Sorcy-Saint-Martin : perspectives électorales Dans les rues de Sorcy-Saint-Martin, les élections sont en cours. Dotée de 503 logements pour 1 049 habitants, la densité de la ville est de 50 hab par km². Ses 35 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 310 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (81,11 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 38,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 645,77 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Sorcy-Saint-Martin incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Sorcy-Saint-Martin : facteurs et implications Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Sorcy-Saint-Martin, 68,86% des habitants avaient participé. Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Durant les dernières élections européennes, le taux de participation représentait 50,92% dans la commune de Sorcy-Saint-Martin, à comparer avec une participation de 47,47% en 2014.

09:30 - Election à Sorcy-Saint-Martin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Sorcy-Saint-Martin, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 782 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 76,6% étaient allés voter, contre une participation de 76,09% au premier tour, ce qui représentait 595 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine, seraient en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Sorcy-Saint-Martin.