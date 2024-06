Résultat des européennes à Voivres-lès-le-Mans : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Voivres-lès-le-Mans : ce qu'il faut savoir

À Voivres-lès-le-Mans, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,02%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 499 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) et le nombre de résidences HLM (4,85% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Voivres-lès-le-Mans mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,93% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.