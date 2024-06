Résultat des européennes à Louplande : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour le RN à Louplande lors des européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du RN à ces élections européennes 2024 sera très instructif. À Louplande, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,04% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 30,53% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable au RN à Louplande ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Louplande. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 24,64% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nupes sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,53% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,23%. Avec 45,56% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,44%.

12:45 - À Louplande, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Louplande, à 30,04%. Le RN devançait Yannick Jadot à 14,66% et Nathalie Loiseau à 13,25%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Louplande et leurs implications électorales Dans la ville de Louplande, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,87% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,05%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 573 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,42%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Louplande mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,04% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Louplande : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Au cours des dernières années, les 1 512 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, parmi les 614 personnes en âge de voter à Louplande, 49,17% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 59,25% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Louplande L'un des critères déterminants du scrutin européen sera sans nul doute le niveau de participation à Louplande. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Louplande . En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,26% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,27% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,16% au premier tour et seulement 56,88% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Louplande cette année ?