Résultat des européennes à Volgelsheim : l'élection 2024 en direct

17:04 - Les votants de Volgelsheim plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen a énormément séduit à Volgelsheim au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 34,77% des voix au premier tour. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est encore la candidate du parti frontiste qui se plaçait en tête à Volgelsheim avec 56,3%, devant Emmanuel Macron à 43,7%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 25,91% des voix sur place, contre 28,84% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,47%).

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Volgelsheim en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Volgelsheim, avec 31,39% des votes (210 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,68% et la liste Yannick Jadot avec 8,37%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Volgelsheim Quel portrait faire de Volgelsheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 702 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 132 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 766 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (21,8 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Volgelsheim accueille une communauté diversifiée, avec ses 546 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 7,98%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 636 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour finir, Volgelsheim incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Volgelsheim : les enseignements Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50,1%. Au fil des précédentes élections, les 2 731 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 710 inscrits sur les listes électorales de Volgelsheim (Haut-Rhin) avaient pris part au scrutin (soit 44,91%). La participation était de 38,88% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Volgelsheim ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Volgelsheim, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 36,51% au premier tour et seulement 27,68% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Volgelsheim ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,76% dans la ville, à comparer avec une participation de 69,51% au second tour, c'est-à-dire 1 124 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.