Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste séduisait 30,49% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 20,02% et Yannick Jadot à 11,97%.

11:45 - Biesheim : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Biesheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 501 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 117 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 18,45 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,57 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 244 résidents étrangers, Biesheim est un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 40,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 315,76 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour conclure, à Biesheim, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.