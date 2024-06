Résultat des européennes à Wolfgantzen : l'élection 2024 en direct

La liste de Jordan Bardella devrait se stabiliser à 40% à Wolfgantzen si la situation annoncée par les instituts de sondages au niveau de la France s'applique localement. Le candidat est en effet crédité de 30 à 33% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Wolfgantzen lors de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 40,56% dès le premier round. Au second tour, c'est encore la figure du parti d'extrême droite qui se plaçait en tête à Wolfgantzen avec 57,66%, devant Emmanuel Macron à 42,34%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 29,73% des votes sur place, contre 32,68% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,41%).

Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait cumulé 34,53% des votes, soit 164 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 17,05% et Yannick Jadot à 12,84%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Wolfgantzen : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et socio-économique de Wolfgantzen façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 112 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,64%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (92,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,92% et d'une population étrangère de 8,28% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Wolfgantzen mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.