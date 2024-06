En direct

19:07 - Les suffrages de la Nupes observés L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Manosque, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,06% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 6,17% à Manosque, contre 24,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (7,81% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,63% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,94% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Manosque lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. À Manosque, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,02% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 24,26% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Manosque ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Manosque lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,04%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,26%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,6% contre 56,4%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 21,47% au premier tour, contre 33,92% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Manosque, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 24,56%, contre 24,02% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Manosque façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Manosque, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,18%. Un salaire moyen mensuel net de 2268,32 €/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6 991 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,65% et d'une population étrangère de 12,76% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Manosque mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,17% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Manosque La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 7 492 inscrits sur les listes électorales à Manosque, 46,39% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 40,06% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Manosque : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le taux d'abstention sera immanquablement un critère décisif de ce scrutin européen 2024 à Manosque. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 31,56% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 29,29% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre au Moyen-Orient et ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Manosque.