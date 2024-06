En direct

19:17 - À Thomery, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Thomery, le binôme Nupes avait en effet glané 30,55% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,76% à Thomery, contre 24,91% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Quel résultat à Thomery pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera une des clés localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Thomery. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle 2022 à Thomery La ville de Thomery avait voté pour Marine Le Pen à 15,53% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 28,58% et 23,7% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 69,72% contre 30,28% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 12,16%, le RN sera devancé ensuite par les 30,55% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Thomery lors des dernières élections des députés européens, avec 24,91% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 21% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 14,19%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Thomery La démographie et le profil socio-économique de Thomery déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,56% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 45,79% de population active et une densité de population de 943 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,49%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (9,62%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,18%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Thomery, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Thomery : retour sur la participation aux dernières élections européennes Au cours des élections précédentes, les 3 521 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, sur les 1 623 personnes en âge de voter à Thomery, 59,02% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 52,56% lors des élections européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Thomery : la participation au cœur des préoccupations Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024 à Thomery. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,87% au premier tour et seulement 44,01% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 813 personnes en âge de voter dans la commune, 23,47% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,09% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.