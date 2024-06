En direct

19:08 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Avon scruté à gauche Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives à Avon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,11% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une percée à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,28% à Avon, contre 24,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Avon, un favori aux européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Avon semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les électeurs d'Avon plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 16,09% contre 27,02% pour Emmanuel Macron et 26,71% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 33,41% contre 66,59%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,55%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,11% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième lors des européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 24,56%, contre 18,1% pour le RN.

11:45 - Avon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Avon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,11% de cadres supérieurs pour 13 660 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 992 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (68,48 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 1 850 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2757,81 euros/mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les obstacles. Avon manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Avon Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Au moment des élections européennes 2019, sur les 4 547 inscrits sur les listes électorales à Avon, 45,88% étaient restés chez eux. L'abstention était de 54,43% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Avon : les européennes débutent À Avon, le taux d'abstention sera immanquablement l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,48% au premier tour. Au second tour, 51,03% des votants ne se sont pas déplacés. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 8 569 personnes en âge de voter au sein de la commune, 29,32% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,41% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.