19:13 - Que vont décider les supporters de la gauche à Wallers ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,29% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,03% à Wallers, contre 12,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Wallers avant les européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Wallers fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 42,34% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 41,43% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour les européennes L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe du parti d'extrême droite rassemblait 41,43% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 20,7% et 16,29% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 62,77% contre 37,23%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 34,29% des votes sur place, contre 44,07% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,15%.

12:45 - À Wallers, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? 42,34% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 12,54% et Yannick Jadot à 7,16%. Le mouvement nationaliste avait attiré ainsi pas moins de 851 votants de Wallers.

11:45 - Élections européennes à Wallers : impact de la démographie et de l'économie locale À Wallers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,69%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2166,35 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 806 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,04%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,07%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Wallers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,55% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Wallers Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 51,95% des personnes habilitées à participer à une élection à Wallers avaient pris part à l'élection. La participation était de 40,47% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Wallers, 66,11% des votants avaient participé.

09:30 - Les élections européennes à Wallers sont lancées À Wallers, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles seraient notamment capables de ramener les habitants de Wallers (59135) dans les isoloirs. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 72,64% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 73,29% au deuxième tour, soit 2 942 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,88% au premier tour et seulement 44,04% au second tour.