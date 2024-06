En direct

18:26 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Widensolen ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste RN portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle du pays, les instituts de sondages prévoient un score de 33% pour le Rassemblement national aux élections européennes de 2014, soit dix points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 11 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 39% ce 9 juin au soir.

15:02 - Avantage RN à Widensolen ? La communauté des électeurs de Widensolen avait donné un net avantage à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022. La candidate du Rassemblement national terminait avec 40,27% au 1er tour. Rebelotte au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 59,12%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,8% des votes sur place, contre 33,79% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,59%).

12:45 - À Widensolen, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Widensolen, avec 29,49% des électeurs (146 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,18% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,32%.

11:45 - Widensolen et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Widensolen, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 541 logements pour 1 202 habitants, la densité de la ville est de 111 hab par km². Ses 52 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 15,56 % des résidents sont des enfants, et 23,85 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,83% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1631,26 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, Widensolen incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Widensolen : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 45,06% des personnes en âge de participer à une élection à Widensolen avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 53,03% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Widensolen : la participation en question Le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs importants du scrutin européen à Widensolen. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet inciter les habitants de Widensolen à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 83,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 83,31% au deuxième tour, c'est-à-dire 754 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.