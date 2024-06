En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Wormhout ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,39% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,91% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 1,51% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,08% à Wormhout, contre 19,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Wormhout lors des européennes ? Le score en faveur du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. A noter : Wormhout compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,01% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Wormhout ? L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. La cité de Wormhout s'était clairement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La figure de l'ancien FN l'emportait avec 31,45% au premier tour. Au deuxième tour, elle avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 51,57%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 20,96% des voix sur place, contre 31,53% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,45%).

12:45 - À Wormhout, Jordan Bardella au sommet en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. Ladite liste cumulait 31,01% des votes, devant Nathalie Loiseau à 19,1% et Yannick Jadot à 11,44%.

11:45 - Élections à Wormhout : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Wormhout, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 203 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,24%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 501 euros/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 279 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,06%) et le nombre de résidences HLM (4,94% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Wormhout mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,97% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Elections européennes précédentes à Wormhout : retour sur la participation électorale Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Wormhout, 62,96% des votants avaient voté. Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 56,11% des électeurs de Wormhout avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 45,12% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Wormhout L'un des critères forts de ces élections européennes sera le taux de participation à Wormhout. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,91% au premier tour et seulement 49,68% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 362 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,32% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,6% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.