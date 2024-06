En direct

19:23 - À Esquelbecq, quels peuvent être les reports du score Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 4,99% à Esquelbecq, contre 23,62% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Esquelbecq, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,64% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Esquelbecq pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? A noter : Esquelbecq compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,74% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 26,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,89% contre 31,5% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,39% contre 55,61%. Le RN ne convainquait pas plus à Esquelbecq un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,11% au premier tour, contre 42,46% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait cumulé 26,74% des votes, face à Nathalie Loiseau à 23,62% et Yannick Jadot à 12,07%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Esquelbecq La démographie et la situation socio-économique d'Esquelbecq contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,63%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,38%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 912 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,13%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Esquelbecq mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,15% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Esquelbecq : la mobilisation des habitants aux européennes Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 37,32% dans la commune d'Esquelbecq, à comparer avec un taux d'abstention de 48,7% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Esquelbecq À Esquelbecq, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections européennes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,49% au premier tour. Au second tour, 51,58% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Esquelbecq cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 79,75% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 80,69% au second tour, c'est-à-dire 1 371 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.