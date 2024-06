Résultat des européennes à Xertigny : l'élection 2024 en direct

La communauté des électeurs de Xertigny avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022 puisque la cheffe de file du parti d'extrême droite s'imposait avec 37,31% au premier tour. Au second tour, elle avait aussi battu Emmanuel Macron avec 57,34%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 25,81% des votes sur place, contre 40,85% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (61,63%).

11:45 - Xertigny : élections européennes et dynamiques démographiques

La démographie et la situation socio-économique de Xertigny déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 14,16% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 52 hab par km² et 40,19% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2040,25 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,06%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (9,56%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Xertigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,79% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.