19:21 - À Hadol, quel candidat vont retenir les supporters de la gauche ? Une autre interrogation qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 14,1% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,31% à Hadol, contre 19,13% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Hadol ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Hadol. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Hadol L'élection présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour juger la tendance locale. La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe du RN prenait la tête avec 31,74% au 1er tour contre 29,84% pour Emmanuel Macron et 12,81% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 51,52% contre 48,48%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 24,13% des votes sur place, contre 41,61% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (65,42%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Hadol Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 281 votants d'Hadol avaient été séduits par le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, séduisait ainsi 29,86% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,13% et Yannick Jadot à 13,71%.

11:45 - Hadol et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La structure démographique et socio-économique d'Hadol définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,11% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 48 hab par km² et 46,12% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 883 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,89%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Hadol mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,83% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Hadol Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens passés. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 46,09% des électeurs d'Hadol avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,26% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des Français aux élections européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Hadol L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Hadol. Le conflit armé entre la Palestine et Israël et son impact sur les tarifs du quotidien seraient en mesure de ramener les citoyens d'Hadol (88220) dans les isoloirs. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,33% au sein de la commune. La participation était de 83,01% au second tour, ce qui représentait 1 500 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.