19:11 - À Yssingeaux, qui vont choisir les supporters de la Nupes ? La gauche unie aux législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,19% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,17% à Yssingeaux, contre 19,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Yssingeaux : 19,42% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,24% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 15,8% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Yssingeaux ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Ce sont donc déjà 8 points qui ont été gagnés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% à Yssingeaux ce soir.

15:02 - Les habitants d'Yssingeaux plutôt pour Le Pen à la présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. La ville d'Yssingeaux avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel il y a deux ans. La candidate de l'ancien FN finissait avec 29,31% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,72% contre 50,28%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 12,45% des suffrages sur place, contre 49,85% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (71,76%).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Yssingeaux Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Yssingeaux, avec 21,27% des électeurs, soit 576 voix, devant la liste emmenée par François-Xavier Bellamy avec 20,13% qui avait elle-même devancé la liste Nathalie Loiseau avec 19,42%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Yssingeaux : perspectives électorales En pleine campagne électorale européenne, Yssingeaux se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 345 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 609 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 16,64 % des résidents sont des enfants, et 10,93 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 128 résidents étrangers, soit 1,75% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,59%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 393 euros/an. À Yssingeaux, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Yssingeaux ? Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Yssingeaux, 62,31% des électeurs avaient participé. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 2 900 inscrits sur les listes électorales à Yssingeaux, 52,06% avaient participé à l'élection. La participation était de 42,72% lors des européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Yssingeaux À Yssingeaux, l'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de la participation. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres inciter les habitants d'Yssingeaux à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,83% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 80,2% au premier tour, c'est-à-dire 4 588 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,66% au premier tour et seulement 49,67% au deuxième tour.