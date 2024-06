Résultat des européennes à Grazac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Grazac convoité Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 3,45% à Grazac, contre 10,34% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Grazac, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,47% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Grazac, entre les 10,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 7,84% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Grazac ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés européens 2024 localement, comme au niveau national. L'avancée du RN, se qui monte déjà à 10 points entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt dix points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 40% à Grazac ce 9 juin au soir.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Grazac ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Grazac lors de la présidentielle 2022 avec pas moins de 42,39% des suffrages au 1er round. En finale deux semaines plus tard, c'est de nouveau la patronne du RN qui gagnait avec 65,3%, devant Emmanuel Macron à 34,7%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 15,68% des votes sur place, contre 56,57% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 75,81%.

12:45 - À Grazac, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Grazac, avec 32,64% des voix devant la liste de François-Xavier Bellamy avec 18,39% et Nathalie Loiseau avec 10,34%.

11:45 - Élections européennes à Grazac : un éclairage démographique Dans la ville de Grazac, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,71% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (30,48%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 477 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,6%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,84%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,62%, comme à Grazac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Grazac ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 46,16% des inscrits sur les listes électorales de Grazac (Haute-Loire) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 46,55% pour le scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Grazac ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur déterminant du scrutin européen 2024 à Grazac. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,68% au premier tour et seulement 48,43% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 920 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 86,74% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 83,04% au second tour, soit 764 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.