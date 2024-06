En direct

19:34 - À Zegerscappel, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais Glucksmann avait glané 2,5% à Zegerscappel, contre 14,31% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Zegerscappel, le binôme Nupes avait en effet glané 15,51% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Zegerscappel, entre les 14,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,97% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Zegerscappel lors des européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très observé localement pour cette européenne. Les enquêtes d'opinion annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'amener à 46% à Zegerscappel, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus risquées.

15:02 - Les habitants de Zegerscappel plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate du parti frontiste engrangeait 39,72% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,94% et 11,97% des voix. Elle elle finissait aussi première au deuxième tour avec 57,27%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 29,79% des votes sur place, contre 29,97% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,48%.

12:45 - À Zegerscappel, Jordan Bardella en tête en 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait cumulé 36,77% des votes, soit 221 voix, face à Nathalie Loiseau à 14,31% et Yannick Jadot à 11,48%.

11:45 - Zegerscappel : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel portrait faire de Zegerscappel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 536 habitants répartis dans 692 logements, cette commune présente une densité de 88 habitants par km². Ses 59 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 460 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 36 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,32 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 21,46% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 34,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 508,08 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Zegerscappel, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections européennes à Zegerscappel Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Zegerscappel, 58,94% des habitants avaient participé. Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 57,93% des personnes en capacité de participer à une élection à Zegerscappel s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 50,68% en 2014.

09:30 - Les européennes à Zegerscappel sont lancées La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Zegerscappel. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,95% au premier tour. Au deuxième tour, 47,76% des votants se sont déplacés. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 163 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,57% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,74% au second tour, soit 939 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.