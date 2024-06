En direct

19:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives au Blanc à la loupe La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 23,41% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,82% au Blanc, contre 19,19% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Bardella font espérer au Blanc Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Le Blanc semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Avantage Rassemblement au Blanc ? Marine Le Pen avait marqué de nombreux points au Blanc à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,52% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,24% contre 53,76%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 22,08% des suffrages sur place, contre 29,52% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,84%).

12:45 - 28,88% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes au Blanc Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 623 votants du Blanc avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella séduisait 28,88% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,19% et Yannick Jadot à 10,94%.

11:45 - Dynamique électorale au Blanc : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique du Blanc détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,51% et une densité de population de 114 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (62,23%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 178 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,27%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,0%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Blanc mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 44,8% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation au Blanc L'observation des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 50,59% des électeurs du Blanc avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 41,17% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. Au Blanc, 67,5% des habitants avaient voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Le Blanc Au Blanc, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur essentiel de ces européennes 2024. La guerre au Moyen-Orient pourrait potentiellement pousser les habitants du Blanc (36300) à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 597 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,61% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 29,87% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,75% au premier tour et seulement 54,54% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes au Blanc ?