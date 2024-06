En direct

19:31 - Les votes de la Nupes en question En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait atteint 3,69% au Bousquet-d'Orb, contre 14,46% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 au Bousquet-d'Orb, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,89% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (12,92% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,92% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (6% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base au Bousquet-d'Orb, entre les 14,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,21% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite au Bousquet-d'Orb ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour cette élection. Au Bousquet-d'Orb, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,62% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 33,96% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs du Bousquet-d'Orb plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national au Bousquet-d'Orb. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 30,63% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 53,11% au deuxième. Le Parti s'était placé devant les impétrants étiquetés Parti radical de gauche avec 25,18% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 22,89% au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 46,89% au second (Le Bousquet-d'Orb n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,96% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,97% et Emmanuel Macron troisième avec 18,21%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,78%, devant Emmanuel Macron à 40,22%.

12:45 - Au Bousquet-d'Orb, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. Le mouvement avait séduit 34,62% des voix, contre Nathalie Loiseau à 14,46% et Manon Aubry à 12,92%.

11:45 - Le Bousquet-d'Orb : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population du Bousquet-d'Orb peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,2% et une densité de population de 132 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (60,28%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 581 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,18%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Bousquet-d'Orb mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,08% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il au Bousquet-d'Orb ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 49,9%. Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 604 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des dernières européennes, parmi les 679 inscrits sur les listes électorales au Bousquet-d'Orb, 40,96% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 54,14% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes au Bousquet-d'Orb : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention au Bousquet-d'Orb. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,04% au premier tour. Au second tour, 50,82% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 149 personnes en âge de voter dans la localité, 75,37% étaient allées voter. La participation était de 72,32% au second tour, soit 831 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.