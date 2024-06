Résultat des européennes au Conquet : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Les votants du Conquet penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Conquet lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,77%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,97%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,34% contre 70,66%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 9,07% au premier tour, contre 46,24% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune du Conquet, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau au Conquet Regarder en arrière semble encore pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait enregistré 16,02% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 33,49%.

11:45 - Démographie et politique au Conquet, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Conquet, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 799 habitants répartis dans 1 942 logements, cette commune présente une densité de 315 habitants par km². Ses 173 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (62,67 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 49,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,69%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2902,36 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, au Conquet, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de la participation lors des européennes au Conquet Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%. Au cours des consultations politiques passées, les 2 876 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,54% des inscrits sur les listes électorales du Conquet. Le taux d'abstention était de 49,89% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent au Conquet : l'abstention en question Au Conquet, le taux de participation constituera sans aucun doute un facteur décisif des élections européennes. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,74% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 80,94% au premier tour, soit 2 005 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,34% au premier tour. Au second tour, 52,29% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation au Conquet cette année ? Le conflit armé entre la Palestine et Israël pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens du Conquet .