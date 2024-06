Résultat des européennes à Orcet : l'élection 2024 en direct

11:45 - Orcet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment la population d'Orcet peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,48%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,19%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 174 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,31%) et le nombre de résidences HLM (5,75% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Orcet mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,95% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.