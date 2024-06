Résultat des européennes au Landreau : l'élection 2024 en direct

Le Landreau avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,19%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 31,13% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 34,89% contre 65,11%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Landreau quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 13,26% au premier tour, contre 31,02% pour le binôme Nupes. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

11:45 - Les données démographiques du Landreau révèlent les tendances électorales

Quelle influence les électeurs du Landreau exercent-ils sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,73%. Un salaire moyen mensuel net de 2210,59 euros par mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 137 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) et le nombre de résidences HLM (4,69% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction au Landreau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,96% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.