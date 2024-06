Résultat des européennes à la Remaudière : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à la Remaudière ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,16% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,82% à la Remaudière, contre 21,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à la Remaudière : les 21,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,54% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite à la Remaudière ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces européennes sera très observé. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à la Remaudière entre Jordan Bardella en 2019 (22,44%) et Marine Le Pen en 2022 (27,87% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de la Remaudière plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,87% contre 33,54% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,15% contre 61,85%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Remaudière par la suite, lors des législatives, avec 15,17% au premier tour, contre 31,11% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - À la Remaudière, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 81 votants de la Remaudière s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 22,44% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,61% et Yannick Jadot à 11,63%.

11:45 - La Remaudière : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de la Remaudière, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 282 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 61 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 635 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (92,96 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,15% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 476,42 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Remaudière, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à la Remaudière : les enseignements Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 50,19% des personnes habilitées à participer à une élection à la Remaudière avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 57,33% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes commencent à la Remaudière : la participation en question L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à la Remaudière. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple capable de faire augmenter le taux de participation à la Remaudière (44430). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,84% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 78,49% au premier tour, soit 675 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,91% au premier tour. Au second tour, 44,65% des votants ont exercé leur droit de vote.