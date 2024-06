Résultat des européennes à la Boissière-du-Doré : l'élection 2024 en direct

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très commenté. Si on extrapole la progression du Rassemblement national attendue par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait se situer à environ 30% à la Boissière-du-Doré. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà grattés par les lepénistes sur place entre les européennes 2019 (23,6%) et Marine Le Pen en 2022 (27,48% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

Marine Le Pen avait amplement dépassé son score national à la Boissière-du-Doré au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,48% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,77% contre 54,23%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 18,27% des suffrages sur place, contre 26,20% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,51%.

11:45 - La Boissière-du-Doré aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de la Boissière-du-Doré révèlent des tendances nettes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,33%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (84,69%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,66%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 429 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (3,07%) et le nombre de résidences HLM (2,47% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à la Boissière-du-Doré mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,93% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.