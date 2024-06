En direct

19:07 - Qui vont adopter les électeurs de la gauche à Mitry-Mory ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 4,6% à Mitry-Mory, contre 14,25% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mitry-Mory, le binôme Nupes avait en effet obtenu 42,08% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Mitry-Mory ? A noter : Mitry-Mory fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,5% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 22,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Mitry-Mory C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Mitry-Mory lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,11%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,85%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,36% contre 57,64%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Mitry-Mory quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 23,91% au premier tour, contre 42,08% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Mitry-Mory, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Mitry-Mory en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Mitry-Mory, avec 26,5% des suffrages exprimés, soit 1278 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,25% elle-même suivie par Ian Brossat avec 11,22%.

11:45 - Mitry-Mory : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Mitry-Mory est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 20 627 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 474 entreprises, Mitry-Mory offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (80,58 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Mitry-Mory abrite une communauté diversifiée, avec ses 2 469 résidents étrangers, soit 11,97% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 55,12% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1474,74 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Mitry-Mory, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes à Mitry-Mory : état des lieux de l'abstention Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 55,37% dans la commune de Mitry-Mory, contre une abstention de 62,9% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Mitry-Mory, 73,48% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Mitry-Mory À Mitry-Mory, le niveau de participation constituera sans aucun doute l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 61,04% au premier tour. Au second tour, 59,93% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Mitry-Mory ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 34,14% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.