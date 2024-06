Résultat des européennes au Nouvion-en-Thiérache : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Les inscrits du Nouvion-en-Thiérache penchaient pour Marine Le Pen en 2022 La ville du Nouvion-en-Thiérache s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022 puisque la leader de l'ancien Front national prenait la tête avec 42,24% au 1er tour. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Macron avec 62,09%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 29,4% des voix sur place, contre 48,86% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,79%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes au Nouvion-en-Thiérache Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, au Nouvion-en-Thiérache, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 44,46% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,82% et Manon Aubry à 7,12%. Ce qui correspond à 381 votes dans la cité.

11:45 - Les données démographiques du Nouvion-en-Thiérache révèlent les tendances électorales Quel portrait faire du Nouvion-en-Thiérache, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 505 habitants répartis dans 1 385 logements, cette ville présente une densité de 55 habitants par km². Avec 139 entreprises, Le Nouvion-en-Thiérache est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (65,99 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 27,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 019 € par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,34%, annonçant une situation économique tendue. Le Nouvion-en-Thiérache manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Le Nouvion-en-Thiérache : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. L'observation des résultats des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 46,59% des personnes aptes à voter au Nouvion-en-Thiérache avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,8% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections au Nouvion-en-Thiérache Au Nouvion-en-Thiérache, la participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages pourraient renforcer l'engagement civique des habitants du Nouvion-en-Thiérache (02170). Pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 25,6% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,53% au premier tour et seulement 56,71% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année au Nouvion-en-Thiérache ?