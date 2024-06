Résultat des européennes au Pin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella donnent de l'espoir au Pin Si en France, les instituts de sondage annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage RN au Pin ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national au Pin. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la cité avec 35,62% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 57,03% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même fait un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait accumulé 31,39% au 1er tour et 50,6% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,44% et 20,4% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,4%) au deuxième.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella au Pin Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans au Pin, avec 29,2% des bulletins valides, soit 139 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,29% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 11,97%.

11:45 - Comprendre l'électorat du Pin : un regard sur la démographie locale Comment la population du Pin peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 210 hab/km² et un taux de chômage de 9,28%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 463 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,1%) et le nombre de résidences HLM (4,06% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation au Pin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,83% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes au Pin L'observation des résultats des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 51,61% au niveau du Pin (Seine-et-Marne). Le taux d'abstention était de 50,88% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections au Pin L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 au Pin. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,56% au premier tour. Au second tour, 42,82% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,51% au niveau de la ville, contre une participation de 72,55% au second tour, ce qui représentait 748 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.