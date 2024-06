En direct

19:13 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Coubron pour ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 5,84% à Coubron, contre 17,24% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Coubron, le binôme Nupes avait en effet glané 20,54% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Quel résultat à Coubron pour les candidats de Bardella ? Indicateur clé pour ce dimanche : Coubron compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,21% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,74% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Coubron plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,74% contre 24,95% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,45% contre 56,55%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,6% au premier tour, contre 36,26% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 59,61% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Coubron, à 26,21%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,24% et Yannick Jadot à 13,16%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Coubron aux européennes La démographie et le profil socio-économique de Coubron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 8,42% et une densité de population de 1156 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,21%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 743 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,59% et d'une population étrangère de 7,50% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Coubron mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,68% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Perspectives de la participation lors des élections européennes à Coubron Au cours des dernières années, les 5 107 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 736 personnes en âge de voter à Coubron, 51,71% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,3% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Coubron, 67,26% des votants avaient voté.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Coubron Le taux de participation constituera à n'en pas douter un critère décisif des européennes à Coubron. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,89% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 70,82% au second tour, soit 2 347 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles combinée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à impacter la participation à Coubron.