En direct

19:07 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Villeparisis, le binôme Nupes avait en effet glané 38,74% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,8% à Villeparisis, contre 17,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 17,74% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,1% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Villeparisis ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections 2024 localement. On note que Villeparisis compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,54% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,05% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Villeparisis plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Villeparisis avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,05%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 37,91% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,21% contre 60,79%. Le RN ne convainquait pas plus à Villeparisis quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 22,73% au premier tour, contre 38,74% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Villeparisis, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Villeparisis Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1321 habitants de Villeparisis passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit 24,54% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,74% et Yannick Jadot à 9,33%.

11:45 - Villeparisis : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale européenne, Villeparisis est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 26 822 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 686 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 22,82 % des résidents sont des enfants, et 4,76 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les 3 996 résidents étrangers, représentant 14,97% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 30,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 236,32 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Villeparisis, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Villeparisis : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Villeparisis, 78,19% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des résultats des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 61,01% dans la commune de Villeparisis, à comparer avec un taux d'abstention de 68,38% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Villeparisis Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Villeparisis ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,15% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 35,36% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible d'inciter les habitants de Villeparisis à s'intéresser plus fortement du scrutin.