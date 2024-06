En direct

19:34 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 au Plessis-Brion convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,55% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 5,05% au Plessis-Brion, contre 17,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN au Plessis-Brion lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella va être le déterminant localement pour ces européennes 2024. Si au niveau national, les sondages d'opinion prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 38% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Quelques résultats à retenir Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national au Plessis-Brion. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 26,18% au 1er tour et surtout 53,20% au deuxième. Le Parti avait dépassé les candidats LFI-PS-PC-EELV (22,55%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,09%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (46,80%) au second (Le Plessis-Brion ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,72% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,85%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,48%, devant Emmanuel Macron à 46,52%.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait attiré 28,66% des suffrages, soit 176 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 17,43% et Yannick Jadot à 10,75%.

11:45 - Élections européennes au Plessis-Brion : impact de la démographie et de l'économie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Plessis-Brion contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,15% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 184 habitants par km² et 43,43% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,6%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 567 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,92%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,91%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction au Plessis-Brion mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,42% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes au Plessis-Brion L'analyse des derniers scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des dernières européennes, sur les 642 personnes en âge de voter au Plessis-Brion, 41,95% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 51,91% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes au Plessis-Brion ? Au Plessis-Brion, la participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et seulement 49,49% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 79,17% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, contre un taux de participation de 77,57% au premier tour, c'est-à-dire 837 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.