19:17 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Choisy-au-Bac à la loupe à gauche La coalition de gauche aux législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,25% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,51% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,55% à Choisy-au-Bac, contre 26,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les votants de Choisy-au-Bac ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Choisy-au-Bac compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,39% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Choisy-au-Bac plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,4% contre 33,24% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 40% contre 60%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,73% au premier tour, contre 29,75% pour le binôme Ensemble !. Le scénario se répétera au second tour, qui verra encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Choisy-au-Bac Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella se contentant de la deuxième place à 22,39% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première position avec 26,66%.

11:45 - Choisy-au-Bac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Choisy-au-Bac montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 208 habitants par km² et un taux de chômage de 11,67%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 3002,35 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 396 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) et le nombre de résidences HLM (15,58% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Choisy-au-Bac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,92% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Choisy-au-Bac Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'analyse des consultations démocratiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, 1 483 personnes habilitées à voter à Choisy-au-Bac s'étaient rendues aux urnes (soit 62,92%), contre une participation de 49,58% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Choisy-au-Bac : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de la participation à Choisy-au-Bac. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,03% au premier tour. Au deuxième tour, 53,61% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Choisy-au-Bac cette année ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,45% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,63% au deuxième tour, ce qui représentait 2 027 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.