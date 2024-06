En direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Rompon fait envie à gauche Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Rompon. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 33,79% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national à Rompon, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection européenne. On remarque que Rompon fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,65% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Rompon La cité de Rompon s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste l'emportait avec 25,75% au 1er round. Au deuxième tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 51,32%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 22,9% des suffrages sur place, contre 33,79% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,01%).

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 à Rompon Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Rompon, avec 26,65% des suffrages exprimés, soit 113 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,92% et la liste Yannick Jadot avec 11,32%.

11:45 - Élections européennes à Rompon : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Rompon montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Avec une densité de population de 47 habitants/km² et 47,36% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 7,3% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 457 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (2,92%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Rompon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Rompon : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 448 personnes en capacité de voter à Rompon s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,64%), contre un taux de participation de 47,41% il y a dix ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Rompon : quel sera le taux d'abstention ? La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Rompon. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible d'inciter les électeurs de Rompon à ne pas rester chez eux. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 81,33% au premier tour, soit 723 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,29% au premier tour et seulement 46,52% au second tour.