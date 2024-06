En direct

19:27 - Au Teilleul, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Une autre incertitude qui accompagne ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 10,56% des bulletins dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 9% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 1,86% au Teilleul, contre 28,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN au Teilleul lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très commenté. En regardant la progression du Rassemblement national attendue par les intentions de vote à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à environ 40% au Teilleul. Une projection qui semble logique compte tenu des électeurs déjà conquis par le mouvement dans la ville entre les européennes 2019 (25,23%) et Marine Le Pen en 2022 (30,17% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 5 points qui peut encore croître.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position au Teilleul lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,63%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 30,17%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,93% contre 59,07%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Teilleul quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,32% au premier tour, contre 51,20% pour le binôme LREM. Sur la commune du Teilleul, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste RN réunissait 25,23% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 28,01%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Teilleul Quel portrait faire du Teilleul, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 15,84% d'agriculteurs pour 1 677 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 112 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 469 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (37,66 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 47,55% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 31,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 836,11 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui au Teilleul écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Le Teilleul : la mobilisation des citoyens aux européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Pendant les dernières européennes, parmi les 625 inscrits sur les listes électorales au Teilleul, 52,51% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 57,95% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées au Teilleul : scrutin en cours Ce 9 juin 2024, lors des européennes au Teilleul, qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à inciter les citoyens du Teilleul à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,09% au niveau de la ville. La participation était de 72,21% au premier tour, ce qui représentait 912 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 41,61% au premier tour. Au second tour, 41,29% des votants se sont déplacés.