19:14 - Au Thillay, qui vont adopter les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,35% des bulletins dans la commune. Une somme à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,47% au Thillay, contre 13,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (5,65% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,93% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,5% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour la liste RN au Thillay ? On remarque que Le Thillay fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,83% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,18% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Analyser le scrutin le plus récent fait sens au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national au Thillay. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 31,03% au 1er round avant un formidable 54,36% au 2e, le propulsant tout en haut à l'échelle communale. Le Parti avait laissé derrière les prétendants Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 24,46% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 24,35% au premier tour puis encore Nupes (45,64%) au second (Le Thillay n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 29,18% au premier tour et 50,73% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 29,18% et 18,59% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,27%) au deuxième.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, au Thillay, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, cumulant 35,83% des votes face à Nathalie Loiseau à 13,79% et Yannick Jadot à 7,93%. C'étaient alors 330 habitants qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Les enjeux locaux du Thillay : tour d'horizon démographique Dans la ville du Thillay, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 42% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,57%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,88%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 909 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,66% et d'une population immigrée de 19,75% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction au Thillay mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,41% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes au Thillay Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. Au Thillay, 78,35% des habitants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des scrutins européens passés ? En 2019, pendant les élections européennes, 971 personnes en capacité de participer à une élection au Thillay avaient pris part au scrutin (soit 40,51%), à comparer avec une participation de 36,76% en 2014.

09:30 - Abstention au Thillay : quelles perspectives pour les élections européennes ? Au Thillay, le taux d'abstention sera incontestablement un critère clé des européennes 2024. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses répercussions sur les prix du quotidien sont capables de faire augmenter la participation au Thillay. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 71,48% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 65,1% au second tour, c'est-à-dire 1 582 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.