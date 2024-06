En direct

19:07 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Gonesse pour ces élections européennes ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 17,63% à Gonesse, contre 6,34% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Gonesse, le binôme Nupes avait en effet accumulé 34,91% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Gonesse avant les européennes Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gonesse semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Gonesse ? Gonesse avait voté pour Marine Le Pen à 18,29% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 43,99% et 19,18% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 60,74% contre 39,26% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des législatives, Gonesse, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes s'imposer avec 34,91%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,74%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1091 habitants de Gonesse passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, glanait ainsi 24,28% des voix face à Nathalie Loiseau à 17,63% et Manon Aubry à 12,29%.

11:45 - Gonesse : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des européennes, Gonesse fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25 963 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 357 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 22,46 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,73 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 4 567 résidents étrangers, représentant 17,67% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 849 €/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,32%, synonyme d'une situation économique instable. À Gonesse, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes passées à Gonesse : état des lieux de l'abstention L'étude des résultats des scrutins européens précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des dernières européennes, sur les 4 742 personnes en âge de voter à Gonesse, 33,11% étaient allées voter. La participation était de 26,47% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Gonesse, 77,09% des votants avaient participé.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Gonesse À Gonesse, l'un des critères principaux de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 67,97% au premier tour. Au deuxième tour, 65,88% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Gonesse ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 40,04% dans l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 32,53% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.