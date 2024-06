En direct

19:10 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait atteint 16,45% aux Andelys, contre 4,63% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 aux Andelys, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,29% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base aux Andelys, entre les 16,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite aux Andelys ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Aux Andelys, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 36,23% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 33,85% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les habitants des Andelys plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes semble un indice précieux au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon score pour le RN aux Andelys. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 27,10% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 51,34% au 2e, lui promettant d'être au sommet du paysage local. Le Parti avait battu les impétrants estampillés Ensemble ! Avec 24,61% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (24,29%) au premier tour puis encore LREM (48,66%) au second (Les Andelys ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,85% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,7%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,48%, devant Emmanuel Macron à 45,52%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes aux Andelys il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 954 votants des Andelys s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait cumulé 36,23% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,45% et Yannick Jadot à 8,93%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes aux Andelys A mi-chemin des élections européennes, Les Andelys foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 937 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 501 entreprises, Les Andelys permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,72 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 236 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 253 €/an, la ville affiche un taux de chômage de 18,03%, synonyme d'une situation économique mitigée. Aux Andelys, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Andelys ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Pendant les élections européennes de 2019, 49,33% des électeurs des Andelys (Eure) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 53,82% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. Aux Andelys, 66,14% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas des Andelys Aux Andelys, l'une des clés de ces élections européennes sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 29,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 28,58% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles combinée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des habitants des Andelys (27700).