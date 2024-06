En direct

19:09 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Villeneuve-lès-Avignon fait envie à gauche Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 17,7% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,58% à Villeneuve-lès-Avignon, contre 30,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Villeneuve-lès-Avignon : les 30,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,67% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,12% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Villeneuve-lès-Avignon ? À Villeneuve-lès-Avignon, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 19,18% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 18,68% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Villeneuve-lès-Avignon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,68%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 32,67% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 36,76% contre 63,24%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 16,43% au premier tour, contre 31,12% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait obtenu 19,18% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 30,79%.

11:45 - Les données démographiques de Villeneuve-lès-Avignon révèlent les tendances électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Villeneuve-lès-Avignon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,22% de cadres pour 12 617 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 189 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 871 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,04 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 420 résidents étrangers, Villeneuve-lès-Avignon se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 425 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Villeneuve-lès-Avignon incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Villeneuve-lès-Avignon : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens passés. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 5 690 personnes habilitées à participer à une élection à Villeneuve-lès-Avignon avaient participé à l'élection (soit 54,6%), à comparer avec un taux de participation de 49,21% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Villeneuve-lès-Avignon : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Villeneuve-lès-Avignon, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation, combinée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Villeneuve-lès-Avignon . A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 78,24% au premier tour, ce qui représentait 8 056 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,63% au premier tour. Au second tour, 50,48% des citoyens se sont déplacés.