Résultat des européennes aux Bois d'Anjou : l'élection 2024 en direct

17:04 - Les derniers chiffres aux Bois d'Anjou Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,22% contre 31,59% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 46,1% contre 53,9%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,23% au premier tour, contre 25,11% pour le binôme Nupes. Sur la commune des Bois d'Anjou, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella aux Bois d'Anjou Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours sensé au moment du scrutin de ce dimanche. 24,02% des votes étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,08% et Yannick Jadot à 14,94%. Le mouvement nationaliste avait convaincu ainsi pas moins de 209 électeurs des Bois d'Anjou.

11:45 - Les Bois d'Anjou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aux Bois d'Anjou, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec 47,64% de population active et une densité de population de 115 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 6,47% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,09%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 913 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,33%) et le nombre de résidences HLM (5,53% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation aux Bois d'Anjou mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,2% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Etude de la participation aux dernières européennes aux Bois d'Anjou Y aura-t-il une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'analyse des élections précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 49,92% dans la commune des Bois d'Anjou, contre une participation de 45,04% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections aux Bois d'Anjou Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes aux Bois d'Anjou ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 942 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,81% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,16% au premier tour, ce qui représentait 1 479 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, sont notamment en mesure de modifier les choix que feront les citoyens des Bois d'Anjou.