19:11 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Une autre question qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,96% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,38% à Beaufort-en-Anjou, contre 20,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite à Beaufort-en-Anjou ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections localement. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Bardella à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le porter à 34% à Beaufort-en-Anjou, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Beaufort-en-Anjou n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Beaufort-en-Anjou lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,5%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,46%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 43,44% contre 56,56%. Le RN ratait aussi la première marche à Beaufort-en-Anjou quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 19,31% au premier tour, contre 26,88% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - 24,07% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Beaufort-en-Anjou Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Beaufort-en-Anjou, avec 24,07%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,88% et Yannick Jadot à 14,8%.

11:45 - Les enjeux locaux de Beaufort-en-Anjou : tour d'horizon démographique Dans la commune de Beaufort-en-Anjou, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,9% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec 45,11% de population active et une densité de population de 199 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (15,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 487 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,75%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Beaufort-en-Anjou mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,0% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Européennes passées à Beaufort-en-Anjou : le niveau d'abstention Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 51,27% des électeurs de Beaufort-en-Anjou avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 61,37% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Beaufort-en-Anjou Le taux de participation sera sans nul doute l'un des critères principaux des européennes à Beaufort-en-Anjou. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,35% au premier tour. Au second tour, 54,73% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Beaufort-en-Anjou cette année ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 222 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 24,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 25,35% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.