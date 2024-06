Résultat des européennes aux Chères : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes aux Chères ? Si en France entière, les intentions de vote prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 34% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 aux Chères C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Chères lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,3%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,17%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,61% contre 57,39%. Le RN ne convainquait pas plus aux Chères quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,46% au premier tour, contre 35,79% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Regarder en arrière peut toujours sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 24,86%, Bardella avait été battu lors des élections européennes à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 28,06% des suffrages exprimés.

11:45 - Démographie et politique aux Chères, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Chères révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 20,4% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 21,4% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,65%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 550 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,87%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,5%), témoigne d'une population instruite aux Chères, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Chères ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,34% des électeurs des Chères (Rhône). L'abstention était de 54,93% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes aux Chères ? Ce 9 juin, lors des élections européennes aux Chères, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 16,21% dans la localité, contre une abstention de 19,98% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les jeunes générations affichent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?