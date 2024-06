Résultat des européennes aux Contamines-Montjoie : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes aux Contamines-Montjoie ? Le nombre de bulletins du RN sera très commenté au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Si dans tout le pays, les sondages dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à environ 20% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans aux Contamines-Montjoie Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 aux Contamines-Montjoie avec 15,14% contre 40,14% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 27,14% contre 72,86%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 8,38% au premier tour, contre 52,94% pour le binôme LREM. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Aux Contamines-Montjoie, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 36,5% des voix. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,62% et François-Xavier Bellamy avec 13,22%.

11:45 - Les Contamines-Montjoie : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques des Contamines-Montjoie contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 27 hab/km² et un taux de chômage de 3,02%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (14,7%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 568 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (36,9%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 82,74%, comme aux Contamines-Montjoie, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Européennes passées aux Contamines-Montjoie : le niveau d'abstention Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des élections passées ? En 2019, au moment des européennes, 51,04% des électeurs des Contamines-Montjoie avaient participé au vote. La participation était de 40,88% en 2014.

09:30 - Les élections européennes aux Contamines-Montjoie sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes aux Contamines-Montjoie ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants des Contamines-Montjoie (74170). Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 133 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,92% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,57% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,13% au premier tour. Au second tour, 52,59% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention aux Contamines-Montjoie cette année ?