Résultat des européennes aux Loges-Marchis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi aux Loges-Marchis pour ces élections européennes 2024 ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait obtenu 2,03% aux Loges-Marchis, contre 18,31% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 aux Loges-Marchis, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,57% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes aux Loges-Marchis ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux européennes sera très instructif. Si au niveau national, les sondages d'opinion calculent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance aux Loges-Marchis ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,17% contre 31,16% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,55% contre 55,45%. Le RN ratait aussi la première marche aux Loges-Marchis un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 28,85% au premier tour, contre 35,85% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 aux Loges-Marchis Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement enregistrait 26,78% des votes, devant Nathalie Loiseau à 18,31% et François-Xavier Bellamy à 13,56%.

11:45 - Dynamique électorale aux Loges-Marchis : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population des Loges-Marchis sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,65%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (74,91%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 363 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,2%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Loges-Marchis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,34% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Aux Loges-Marchis, quelle participation aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 1 178 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 54,1% des inscrits sur les listes électorales des Loges-Marchis (Manche) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 56,02% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. Aux Loges-Marchis, 71,98% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter aux Loges-Marchis : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes aux Loges-Marchis ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,87% dans la commune, contre une participation de 75,67% au premier tour, soit 566 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à modifier les choix que feront les citoyens des Loges-Marchis.