En direct

19:12 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 13,59% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,37% à Saint-Hilaire-du-Harcouët, contre 29,79% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 29,79% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 39,63% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 46,69% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Hilaire-du-Harcouët ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà puissante à Saint-Hilaire-du-Harcouët entre Jordan Bardella en 2019 (20,74%) et Marine Le Pen en 2022 (24,37% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Saint-Hilaire-du-Harcouët plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Hilaire-du-Harcouët lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,63%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,37%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 37,6% contre 62,4%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,17% au premier tour, contre 46,69% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de suffrages, avec 67,04% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Saint-Hilaire-du-Harcouët, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Lors des européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella enregistrait 20,74% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 29,79%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Hilaire-du-Harcouët Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saint-Hilaire-du-Harcouët se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 5 747 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 411 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,88 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 136 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 2,72%, Saint-Hilaire-du-Harcouët est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 28,88% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1550,77 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour finir, Saint-Hilaire-du-Harcouët incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Hilaire-du-Harcouët ? L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières élections européennes, 47,85% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Hilaire-du-Harcouët avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 56,44% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Participation à Saint-Hilaire-du-Harcouët : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,43% au premier tour et seulement 52,48% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Hilaire-du-Harcouët ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,66% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,51% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.