19:09 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Cabriès ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,76% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,4% à Cabriès, contre 29,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Cabriès avant les européennes Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé pour cette élection européenne, au niveau local. Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait l'amener à 32% à Cabriès, soit dix points de plus également que ses 22,35% dans la ville. Mais Cabriès n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Cabriès Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,1% contre 32,97% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 42,18% contre 57,82%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Cabriès quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 23,12% au premier tour, contre 31,91% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de suffrages, avec 59,60% sur l'unique circonscription recouvrant Cabriès.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 à Cabriès Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Cabriès, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,01% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 22,35%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 15,99%.

11:45 - Cabriès : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Cabriès foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,96% de cadres pour 10 070 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 314 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 570 foyers fiscaux. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,6 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les 194 résidents étrangers, représentant 1,94% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,44% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1503,86 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Cabriès incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Cabriès ? L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,58% des inscrits sur les listes électorales de Cabriès. L'abstention était de 52,33% il y a 10 ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Cabriès, 58,24% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Cabriès À Cabriès, le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur clé de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,02% au premier tour et seulement 50,56% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Cabriès cette année ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 604 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 77,67% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,89% au second tour, soit 6 796 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.