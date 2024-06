Résultat des européennes à Richemont : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les enjeux locaux de Richemont : tour d'horizon démographique

La composition démographique et le contexte socio-économique de Richemont déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 50,37% de population active et une densité de population de 230 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 10,33% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2388,65 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 663 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,17%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,75%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Richemont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,74% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.