En direct

19:11 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Uckange à la loupe à gauche Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Raphaël Glucksmann avait glané 7,48% à Uckange, contre 14,83% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections du Parlement à Uckange, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,26% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (38,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,99% pour Yannick Jadot, 1,38% pour Fabien Roussel et 1,31% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Uckange, entre les 14,83% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,32% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Uckange ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Uckange semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les élections européennes Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Uckange. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 31,80% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Uckange n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré plus de votes aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 24,8% au premier tour et 44,74% au second dans la cité.

12:45 - 33,57% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Uckange Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Uckange, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, cumulant 33,57% des votes contre Nathalie Loiseau à 14,83% et Yannick Jadot à 9,02%.

11:45 - Élections européennes à Uckange : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Uckange mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. Dans l'agglomération, 22,3% des résidents sont des enfants, et 22,96% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 1953,93 €/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 22,47% et d'une population étrangère de 16,14% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Uckange mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,42% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Uckange : les chiffres clés L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Lors des européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 61,84% au sein d'Uckange. L'abstention était de 72,03% il y a 10 ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Abstention à Uckange : que retenir des précédentes élections ? Le niveau de participation constituera un critère important du scrutin européen 2024 à Uckange. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 68,36% au premier tour et seulement 67,54% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Uckange ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 143 personnes en âge de voter dans la ville, 32,03% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 37,13% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.